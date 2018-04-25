10:32 25.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ВСУ начали участвовать в международных учениях Combined Resolve X - ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что десантники 79 отдельной десантно-штурмовой бригады принимают участие в международных учениях Combined Resolve X. Соответствующие заявление лидер страны сделал в своем микроблоге в Twitter.

ВСУ начали участвовать в международных учениях Combined Resolve X - ФОТО

Как утверждает Порошенко, в текущем году в учениях принимают участие около 3700 военнослужащих из 13 стран-членов НАТО и партнеров Альянса. Также во время маневров в распоряжении украинской десантно-штурмовой роты будет семь БТР-80, а у танкистов - пять танков Т-84.

"За четыре года мы восстановили и построили украинскую армию. Продолжаем совершенствовать наше войско", - подытожил глава государства.

Кстати, рота украинских десантников будет действовать в составе многонационального батальона.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российская армия начала в аннексированному Крыму учения. На них российские воска будут отрабатывать выявление кораблей условного противника. 


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