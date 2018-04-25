В Украине резко возросла заболеваемость корью - Минздрав

За последнюю неделю в разных областях страны заболело 1,070 тысяч человек. Об этом в среду, 25 апреля, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным ведомства, это наибольшее количество новых случаев заболевания, зафиксированных с начала вспышки кори.

Стремительный рост заболеваемости замечен в Волынской, Львовской, Закарпатской, Черниговской и Киевской областях. При этом наблюдается рост количества взрослых заболевших.

В связи с чем оперативный штаб Минздрава по реагированию на ситуацию принял решение о расширении мероприятий усиленной иммунизации на все группы детей в возрасте до 18 лет, тогда как ранее мероприятия по усиленной иммунизации действовали на детей до жевяти лет.

В министерстве также напомнили, что в целом с начала текущего года корью в Украине заболело 11,7 тысяч человек. Среди них 4,564 тысячи взрослых и 7,157 тысяч детей. От осложнений, вызванных корью, скончались восемь человек, шесть из них – дети.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство здравоохранения Украины планирует урегулировать использование комбинированных вакцин для проведения вакцинации детям первого года жизни и отменить прививки, не имеющие доказательств эффективности.