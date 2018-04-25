21:15 25.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Москва изменила Сущенко условия содержания под стражей - МИД

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Российской Федерации в связи с изменением обстоятельств содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко.

Москва изменила Сущенко условия содержания под стражей - МИД

Об этом в среду, 25 апреля, сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца. По ее словам, украинский МИД рассматривает такие действия, как очевидное психологическое давление, в том числе и ввиду смены адвоката.

В свою очередь адвокат Сущенко Марк Фейгин, которого в России лишили адвокатского статуса за высказывания в соцсетях, решил обратиться в суд за обжалованием этого решения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 24 апреля адвокатская палата Москвы лишила Фейгина адвокатского статуса. Романа Сущенко в октябре 2016 года задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России в Москве.


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