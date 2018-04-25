Мадсена приговорили к пожизненному заключению

Об этом сообщает ВВС.

Прокуратура еще раз напомнила о событиях 10 августа 2017 года, когда шведская журналистка Ким Валль прибыла в Копенгаген к своему возлюбленному и решила взять эксклюзивное интервью у известного автора крупнейшей личной подводной лодки UC3 Nautilus, 46-летнего Петера Мадсена. Но после того, как плавательное средство отчалило вместе с журналисткой и Мадсеном, девушка пропала.

Королевские военно-морские силы Дании обнаружили субмарину, которая тонула, и спасли из нее Мадсена. Вначале он утверждал, что высадил журналистку в десять вечера после интервью и отплыл снова.

После проведенных спасательно-поисковых операция тело девушки случайно обнаружилось в водах Копенгагена после шторма. Туловище Ким Валль было обезглавлено, но спустя полтора месяца водолазы обнаружили ее голову, ноги и одежду.

После проведения экспертизы на теле Валль были зафиксированы ножевые ранения в области паха и грудной клетки, которые были нанесены в момент или сразу после смерти. Сам Мадсен постоянно менял свои показания насчет ситуации.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", суд Лондона постановил арестовать 115-метровую яхту Luna стоимостью 492 миллиарда долларов.