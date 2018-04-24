В Украине во вторник пройдут кратковременные дожди, но востоке местами заморозки

Ночью в западных и большинстве северных областей, а днем по всей Украине ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер южный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 метров на секунду, днем на западе отдельные порывы могут достигать 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 14-19 градусов тепла.

В Киеве сегодня весь день будет облачным. Вместе с тем синоптики осадков не обещают, однако днем возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 7-9 градусов тепла. Днем потеплеет до 16-18 градусов.

На западе Украины кратковременный дождь, днем местами грозы. Температура воздуха ночью составит 6-12 теплых градусов,. Днем воздух прогреется до 15-21 градуса, в Закарпатье до 24 градусов.

На севере страны кратковременный дождь, днем местами грозы, ночью в Черниговской и Сумской области без осадков. Ночная температура воздуха составит 6-11 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров поднимутся до 14-19 градусов выше нуля, вместе с тем в Черниговской и Сумской области ночью столбики термометров опустятся до 1-6 градусов, на почве и местами в воздухе заморозки от 0 до минус 5 градусов. Дневная температура воздуха составит 8-13 градусов.

В центре Украины во вторник ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла, в Полтавской и Днепропетровской областях столбики термометров опустятся до 1-6 градусов, на почве и местами в воздухе заморозки от 0 до минус 5 градусов. Дневная температура воздуха поднимутся до отметки в 14-20 градусов выше нуля.

На востоке страны сегодня ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов, на почве и местами в воздухе заморозки от 0 до минус 5 градусов. Днем потеплеет до 12-18 градусов.

На юге Украины ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 6-12 теплых градусов, в Запорожской области столбики термометров опустятся до 1-6 градусов тепла, на почве и местами в воздухе заморозки от 0 до минус 5 градусов. Днем воздух прогреется до 16-24 градусов.

В Крыму сегодня сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 6-11 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов.

Народный прогноз: 24 апреля почитается память святого мученика Антипа, епископа Пергамо-Асийского. Антипу называли Половодом и говорили: Антип воды распустил, Антип без воды (холод) - закрома без зерна (лето плохое). Наши предки заметили: если к этому дню воды не вскрылись, то весна поздней будет и лето плохим простоит. Если утром мороз, а днем пошел снег, то еще целый месяц будет холодно. В этот день медведь из берлоги выходит.