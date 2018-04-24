Порошенко уволил начальника СБУ в Луганской области

Данный указ опубликован на сайте главы государства.

В документе указано, что Козловский Олег Анатольевич должен быть уволен с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Луганской области.

Известно, что Козловский возглавил СБУ в Луганской области в марте 2015 года.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила агентурную сеть пророссийских террористов в Луганской области. По данным следствия, представители так называемого "министерства государственной безопасности" самопровозглашенной "Луганской народной республики" завербовали четырех жителей Луганска, которые регулярно посещали подконтрольную территорию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство обороны Украины уволило из должности начальника штаба - первого заместителя командующего Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины, капитана первого ранга Романа Гладкого.