Власть не интересует: как растут цены на продукты в связи с повышением минимальных зарплат, - Гарбарук

В эфире "Первого Делового" он рассказал, что даже двухгодичная инфляция с марта 2016 по март 2018 – 26,6% – зафиксированная на уровне вдвое меньше чем реальное увеличение цен на основные продукты питания.

"Чтобы не делало наше правительство, увеличивая так званые стандарты, всё это ведет к одному: повышения цен на рынке. Хотя, страна, в лице премьер-министра действующего и предшественника, абсолютно осознано избавились государственных рычагов влияния на рынок – а именно ценовой контроль на продукты питания социальной группы. То есть парадокс в том, что никого не интересует: как растут цены в связи с повышением минимальных зарплат. Тут на лицо – политика двойных стандартов… Сейчас правительству нужно думать не про то, как увеличить минимальную заработную плату, а про то как в целом изменить экономическую ситуацию в стране. Чтобы не только один предприниматель работал и платил ПДВ, а другие были в тени. Но чтобы таких плательщиков было 10 — 20".

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