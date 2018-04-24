10:08 24.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: "Правительство не пойдет на квотирование импорта нефтепродуктов", - Рябцев

Есть вероятность, что в ближайшие 2-3 недели бензин в Украине подорожает на 60-80 копеек – из-за нестабильной ситуации на нефтяных рынках мира.

Эксклюзив:

Однако большего подорожания горючего вследствие возможного квотирования импорта нефтепродуктов не будет –  поделился своими прогнозами в интервью телеканалу "Первый Деловой" эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев. Несмотря на то, что просьба отечественных производителей ограничить ввоз нефтепродуктов связана с защитой украинского бизнеса, правительство не пойдет на это по ряду причин. Так, договор про Ассоциацию с ЕС запрещает ограничение товарооборота со странами Европы без встречных санкций. По схожим причинам, связанным с обязательствами страны-члена СОТ, не будет ограничен ввоз бензина из Беларуси.

"Нужно очень хорошо подумать, прежде чем ввести что-то подобное, потому что эффект может быть обратным. Эксперты утверждают, что любые административные ограничения на свободном рынке могут привести к, во-первых: встречным санкциям. Во-вторых: к возникновению ситуативных дефицитов и недостатка горючего. И в третьих: к подорожанию всех видов нефтепродуктов. Называют цифры до 4 гривен за литр плюс к нынешней цене. Мне кажется, что правительство не пойдет на это. Даже, несмотря на напряженные отношения со странами Таможенного союза", — заявил Г.Рябцев.


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