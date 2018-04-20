22:14 20.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина закупила дополнительную партию вакцин от кори

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ направил в Украину еще несколько партий вакцин от кори, паротита и краснухи. Об этом передает 

Украина закупила дополнительную партию вакцин от кори

Сообщается, что все медикаменты были закуплены за бюджетные средства в связи повышенным уровнем заболеваемости украинцев корью. Сейчас процедуру вакцинации прошли более 90 процентов детей и подростков до 18-ти лет. Для надлежащего уровня защиты населения от повторной заболеваемости необходимо увеличить этот показатель до 95 процентов.

В Минздравоохранеии запланировано более 100 млн гривен на закупку медикаментов для вакцинации населения.

"Призываю родителей вакцинировать детей, а врачей поощрять пациентов к вакцинации", - в официальном уведомлении написала Уляна Супрун.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове от внезапной вспышки кори пострадали 11 студентов Львовского государственного колледжа декоративного и прикладного искусства им. Труша. 


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