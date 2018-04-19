За минувшие сутки боевики 50 раз нарушили режим тишины - ВИДЕО

В результате их боевых действий один украинский военнослужащий был ранен, еще один получил травмы. Пострадавших военнослужащих оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на Донецком направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Шахты "Бутовка", Невельского и Новотроицкого.

Кроме этого, под огонь из 120 мм минометов попали позиции ВСУ вблизи Николаевки, а 82 мм минометы и гранатометы противник применил в районе Песков и Водяного. Также из гранатометов боевики открывали огонь по защитникам Талаковки, Гнутово, Богдановки и Авдеевки, из вооружения БМП – по укреплениям под Богдановкой. Из крупнокалиберных пулеметов обстреляли Опытное, Водяное и Талаковку, из стрелкового оружия - район Лебединского, Верхнеторецкого, Марьинки, Камянки, Широкино и Авдеевки, а неподалеку Гнутово - велся снайперский огонь.

На Луганском направлении боевики открывали огонь из 82 мм минометов по украинским укреплениях вблизи Новоалександровки и Попасной, из гранатометов - обстреляны защитники Луганского и Светлодарска, из крупнокалиберных пулеметов - позиции ВСУ в Новолуганском, а из снайперского оружия – позиции вблизи Майорска и Новгородского.

Напомним, за минувшие сутки вторник, 17 апреля, российские наемные войска и подчиненные им боевики 45 раз обстреляли позиций Вооруженных сил Украины. В результате их боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения. Пострадавших военнослужащих оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь.