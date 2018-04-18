В США умерла жена Джоржа Буша Барбара

Как сообщает The New York Times, Она умерла в возрасте 92 лет, находясь в критическом состоянии. Вместе с тем, несмотря на это, она отказалась от дальнейшего лечения и решила перейти на паллиативную терапию.

Джим Макграт, представитель семьи, объявил о смерти в заявлении, опубликованном в Twitter . По данным СМИ, Буш была госпитализирована с пневмонией в декабре 2013 года. В 2008 году она перенесла перфорированную язву.

В начале марта 2009 года Барбара Буш перенесла успешную операцию на сердце по протезированию клапана аорты. 1 января 2014 года была госпитализирована в больницу в Хьюстоне (штат Техас) с признаками пневмонии на ранней стадии.

Напомним, Барбара Буш родилась 8 июня 1925 года, детство провела в Нью-Йорке. Буш проживала вместе с мужем в Хьюстоне, штат Техас. Возглавляла благотворительный фонд своего имени и занималась развитием образования. С 6 марта 2016 года после смерти Нэнси Рейган стала старейшей среди бывших первых леди США.

Как сообщал УРА-Информ, 3 февраля скончался знаменитый певец, бывший солист группы Деннис Эдвардс. Певец страдал от постоянных приступов менингита и проходил в одной из больниц Чикаго длительное лечение, однако и оно не спасло его от смерти. Эдвардс помер в возрасте 75-лет.