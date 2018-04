Пулитцеровскую премию за расследование вмешательства РФ получили два известных издания

Об этом сообщает сайт премии.

По словам организаторов мероприятия, решение отдать премию именно им было принято в результате их работы с правильно подтвержденными источниками, соответствие интересам населения, постоянное освещение, что весомо помогало пониманию гражданами российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, его связей с предвыборной кампанией Трампа, переходной командой президента и в итоге его администрацией.

В частности, указано, что издание The New York Times вместе с The New Yorker получило Пулитцеровскую премию в номинации “Служение обществу” за материалы о скандале с домогательствами продюсера Харви Вайнштейна, что продемонстрировало взрывную, результативную журналистику, с помощью которой были раскрыты влиятельные и состоятельные сексуальные хищники.

Агентство Reuters одержало Пулитцеровскую премию в номинациях “Художественная фотография” за фотографию с беженцами из Мьянмы и “Международный репортаж” за статьи о президенте Филиппине Родриго Дутерте и его антинаркотическую кампанию.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", все члены польского правительства приняли решение добровольно вернуть премии, которые они получили в прошлом году.