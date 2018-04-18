Одна из китайских провинций отменяет визы для украинцев

Об этом сообщает Министерство общественной безопасности КНР.

Время допустимого нахождения туристов на острове будет продлен с 21 до 30 дней.

Обновленные правила будут касаться интересов как туристических групп, так и самостоятельных путешественников, которые будут посещать остров с помощью услуг туристических агентств.

Посольство Украины открыло до этого в Китае три новых визовых центра в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Китайская Народная Республика намерена всеми силами поддерживать существующий миропорядок.