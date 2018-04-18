17:15 18.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Одна из китайских провинций отменяет визы для украинцев

Руководство китайской провинции Хайнань отменило режим виз для туристов из 59 стран мира, в том числе и для граждан Украины. Посещать провинцию без виз можно будет начиная с 1 мая. 

Одна из китайских провинций отменяет визы для украинцев

Об этом сообщает Министерство общественной безопасности КНР.

Время допустимого нахождения туристов на острове будет продлен с 21 до 30 дней.

Обновленные правила будут касаться интересов как туристических групп, так и самостоятельных путешественников, которые будут посещать остров с помощью услуг туристических агентств. 

Посольство Украины открыло до этого в Китае три новых визовых центра в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ"Китайская Народная Республика намерена всеми силами поддерживать существующий миропорядок.


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