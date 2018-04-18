Добкин рассказал о чем говорил по телефону с Януковичем в 2014 году

Об этом он сообщил в ходе свидетельствований в зале суда.

Добкин подробно рассказал, что в Украине уже была накаленная атмосфера, когда Виктор Янукович на двух вертолетах прибыл 22 февраля в Харьков после 22:00. Когда экс-президент улетал, они не виделись с Добкиным.

Как добавил Добкин, в одном из вертолетов находился покойный сын Януковича и еще несколько людей, а в другом сам Янукович.

По его словам, в беспрерывно поступала информация о том, что тысячи радикально настроенных молодых людей прибывают в Харьков. Заявка на митинг на 70 тысяч человек была подана.

Он заявил, что общался с Януковичем по телефону, и тот рассказал ему как они выезжали из Межигорья. Янукович сообщал Добкину, что один из его охранников получил пулевое ранение в ногу, а во время следующего звонка рассказал, что молодые люди с оружием направляются в Межигорье.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Добкин опоздал на суд по Януковичу.