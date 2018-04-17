Во вторник в Украину придут дожди и грозы

Лишь днем в западных и Житомирской областях местами пройдет небольшой дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 19-24 градусов тепла.

В Киеве сегодня облачная погода будет держаться до самого вечера. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 9-11 градусов тепла. Днем потеплеет до 21-23 градусов.

На западе Украины днем возможен местами небольшой дождь, кое-где гроза. Температура воздуха ночью составит 6-13 теплых градусов. Дневная температура воздуха составит 19-24 градуса со знаком плюс.

На севере страны во вторник без осадков. Температура воздуха ночью удержится в пределах 6-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 18-24 градусов тепла.

В центре Украины сегодня сухо и тепло. Ночная температура воздуха составит 4-10 теплых градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 18-25 градусов выше нуля.

На востоке страны сегодня также осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит 3-9 теплых градусов. Днем потеплеет до 18-23 градусов.

На юге Украины без осадков. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 16-23 градусов.

В Крыму сегодня также сухо и тепло. Ночью столбики термометров покажут от от 4 до 9 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов.

Народный прогноз: 17 апреля отмечается день памяти преподобного Иосифа, песнописца и творца канонов. На Иосифа начинает звучать голосок сверчка и впервые подает голос журавль. В старину выходили в этот день из домов, обращались к журавлям как к борцам со злом и защитникам от нечисти. Наши предки приметили, если днем 17 апреля жарко, а ночью прохладно – к хорошей погоде.