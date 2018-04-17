В Швеции соорудят отель с лыжным спуском на крыше

Об этом сообщает Architectural Digest.

Общая площадь отеля, согласно планировке, будет занимать семь тысяч кв. метров шведской долины Валле-де-Жу. Всего в здании построят пять этажей.

В частности, кроме 50 гостиничных номеров, в новом отеле построят для обеспечения удобства посетителей два ресторана, бар, зону спа и конференц-зал. Проект постройки от BIG планируется завершить в 2020 году.

Многим известно, что компания BIG спроектировала достаточно большой объем популярных объектов, среди них дом с кубиков LEGO, один из лучших небоскребов мира, штаб-квартиры Google в Лондоне и Калифорнии.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Швеции открыли первую в мире электрифицированную дорогу.