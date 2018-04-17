10:55 17.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Кривом Роге объявили траур по погибшим в ДТП

В городе Кривой Рог сегодня, 18 апреля, объявили Днем траура по погибшим в масштабном дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов.

В Кривом Роге объявили траур по погибшим в ДТП

Соответствующее распоряжение издал мэр города, сообщает сайт города Кривой Рог.

Отмечается, что из-за жуткой аварии восемь человек погибли на месте, девятнадцать были доставлено в больницы города с травмами различной степени тяжести. Позже местные СМИ сообщили о смерти еще двух человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Кривом Роге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки, автобуса и легкового автомобиля, в результате столкновения погибло восемь человек, еще 12 пострадало.

Инцидент произошел около шести утра возле исполкома. На трассе автомобиль Mazda столкнулся с маршруткой, по инерции автомобиль отбросило в сторону, где он ударился с автобусом АрселорМиттал.


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