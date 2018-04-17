13:19 17.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина готова обеспечить коридор для вывода российских войск из Приднестровья

Специальный представитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский заявил, что его страна может обеспечить коридор для вывода военнослужащих РФ из непризнанной Приднестровской Молдавской республики. 

Украина готова обеспечить коридор для вывода российских войск из Приднестровья

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

Как утверждает Крыжановский, на сегодняшний день его команда без проблем может предоставить безопасный вывод российских войск и боеприпасов с территории Приднестровья. В частности, это произойдет только в том случае, если Россия начнет эффективные действия. Однако известно, что сейчас Россия пока не выразила готовность выводить свои войска.

При этом, еще вчера в российской Государственной Думе заявили, что не будут выводить свои войска с непризнанной территории, отметив, что это может дестабилизировать ситуацию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Молдовы Павел Филип требует от Москвы в срочном порядке убрать свои войска с территории Приднестровского региона. 


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