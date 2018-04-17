Украина готова обеспечить коридор для вывода российских войск из Приднестровья

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

Как утверждает Крыжановский, на сегодняшний день его команда без проблем может предоставить безопасный вывод российских войск и боеприпасов с территории Приднестровья. В частности, это произойдет только в том случае, если Россия начнет эффективные действия. Однако известно, что сейчас Россия пока не выразила готовность выводить свои войска.

При этом, еще вчера в российской Государственной Думе заявили, что не будут выводить свои войска с непризнанной территории, отметив, что это может дестабилизировать ситуацию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Молдовы Павел Филип требует от Москвы в срочном порядке убрать свои войска с территории Приднестровского региона.