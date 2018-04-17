Порошенко прогнозирует создание автокефальной церкви в стране

Об этом сообщает LB.

Порошенко планирует отправить обращение к Вселенскому Патриарху с просьбой наделить украинскую поместную церковь Томос и просит депутатов поддержать это обращение.

Как считает лидер Украины, страна близится к появлению собственной автокефальной поместной церкви, судя по позиции Вселенского Патриарха и членов Синода.

Он добавил, что не может сообщить о подробностях встречи, но все необходимые элементы для создания поместной церкви уже имеются.

Глава государства заявил, что Украина как независимая страна обязана создать такую церковь, поэтому Верховная Рада скорейшим образом должна эту инициативу поддержать, после чего данный вопрос будет рассматриваться в Синоде.

По мнению Порошенка, решение необходимо принять до 1030-летия Крещения Руси, 28 июля 2018 года, и единая украинская православная церковь не должна быть государственной.

Он уточнил, что все верующие имеют право лично выбирать себе как конкретный храм, так и церковную юрисдикцию.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко назначил директора Центрального хранилища банка Николая Каленского членом Совета Национального банка Украины.