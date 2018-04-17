14:58 17.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Северный поток-2": в чем главная угроза для Украины - ВИДЕО

"Северный поток-2" невозможен без определения будущего украинского транзита газа. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель.

Примечательно, в конце марта Берлин дал разрешение на строительство российского газопровода. В начале апреля, зеленый свет потоку дала и Финляндия. Между тем, продолжается противостояние Нафтогаза и Газпрома. Украинский монополист готовит новый иск. Российский оппонент пока не думает возвращать 2,5 миллиарда долларов, которые должен уплатить по решению суда в Стокгольме. Гость студии — Олег Гавриш — эксперт по вопросам энергетики.


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