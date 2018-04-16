Границы ЕС полностью загружены автомобилями

Об этом сообщил помощник главы погранслужбы Украины Олег Слободян.

По его словам, очереди зафиксированы на КПП Ужгород, Ягодин, Краковец, Рава-Русская и Шегини.

Главной причиной, по его мнению, является большое количество украинских граждан, которые проживают и работают за границей, и это приводит к скоплению автотранспорта.

Также, зафиксирована пробка из автомобилей на КПП Ужгород около 150 автомобилей, а также на главных пунктах пропуска на украинско-польской границе – Ягодин, Краковец, Рава-Русская и Шегини. Там выезда за границу ожидают более 100 автомобилей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна показывает, что такое солидарность и заботится о безопасности восточной границы Европейского союза.