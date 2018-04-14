Вслед за Telegram Россия будет блокировать VPN-сервисы

Сообщается, что Государственная дума на законодательном уровне будет блокировать все программы, которые позволяют обходить систему блокировки мессенджера Telegram. Как и какими методами будет реализовываться на практике стратегия блокировки, ведь всем известно, что в сети существует бесчисленное количество VPN-сервисов и приложений, запретить их все просто невозможно.

Напомним, что вчера, 13 апреля Московский суд постановил немедленно заблокировать Telegram на территории России. Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram на территории РФ. За два дня до этого закончился срок действия ультиматума, выдвинутого российским надзорным ведомством к Telegram.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно создатель Telegram Павел Дуров рассказал, почему мессенджер перестал работать.