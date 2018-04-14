Украина получила безвиз с Колумбией

По словам директора департамента консульской службы МИД Сергея Погорельцева, Украина уже договорилась с директором по консульским и миграционным вопросам МИД Колумбии Лус Стеллой Портилья и директором департамента Европы внешнеполитического ведомства указанной страны Хуаном Гильермо Кастро об отмене процедуры получения визовых документов для туристического посещения стран.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие действия о предоставлении максимального содействия завершению соответствующих формальностей. Вероятно, что подписание документа может пройти уже в июле 2018 года. Страны обязуются основать свои консульства и оформить дипломатический корпус до конца 2018 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в чилийском городе Сантьяго-де-Чили открылось первое украинское посольство.