16:22 14.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина получила безвиз с Колумбией

География безвизового режима украинского государства продолжает расширяться, скоро наши граждане смогут посетить Колумбию без предоставления визовых документов. Об этом передает пресс-служба украинского МИДа.

Украина получила безвиз с Колумбией

По словам директора департамента консульской службы МИД Сергея Погорельцева, Украина уже договорилась с директором по консульским и миграционным вопросам МИД Колумбии Лус Стеллой Портилья и директором департамента Европы внешнеполитического ведомства указанной страны Хуаном Гильермо Кастро об отмене процедуры получения визовых документов для туристического посещения стран.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие действия о предоставлении максимального содействия завершению соответствующих формальностей. Вероятно, что подписание документа может пройти уже в июле 2018 года. Страны обязуются основать свои консульства и оформить дипломатический корпус до конца 2018 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в чилийском городе Сантьяго-де-Чили открылось первое украинское посольство.


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