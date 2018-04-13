Во Львовской области разваливается Поморянский замок – ФОТО

Об этом сообщает местное издание Захид.net.

Отмечается, что ранее уже был риск обвала, поэтому Львовский облсовет предусмотрел 500 тысяч гривен на внеплановые стабилизационные работы и водоотведения в этом месте.

Стена поддерживалась специальными конструкциями, однако это не помогло избежать обвала. В результате инцидента пострадавших нет.

По словам директора департамента архитектуры и градостроительства Львовской ОГА Оксаны Ткачук, на восстановление стены в замке и реконструктивные работы в замке надо 11 млн гривен. Однако, за последние два года Львовский облсовет выделил на такие работы лишь 1,5 млн гривен.

Добавим, Поморянский замок в Золочевском районе – памятник архитектуры национального значения. Он находится в аварийном состоянии, часть стен разрушена. Первое упоминание о Поморянский замке датируется 1497 годом.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Виннице правоохранительные органы начали уголовное производство по факту обвала стены одного из зданий во время строительных работ, по итогам которого одержали травмы трое рабочих.