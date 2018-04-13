Поддержка территориальных общин подняласьв 39 раз, - Зубко

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

По его словам, данный вопрос материальной помощи инфраструктуре происходит через ГФРР - образование, здравоохранение, дорожная инфраструктура. Помимо этого предоставлены субвенции на социально-экономическое развитие ОТО, развитие медицины в сельской местности, средства на спортивную инфраструктуру и поддержку секторальной политики.

Как добавил Зубко, данные средства планируются продуктивно применяться на развитие социальной инфраструктуры, дорожной, систем жизнеобеспечения. Стране при военной российской агрессии сложно поддерживать все траты на инфраструктуру регионов в количестве 51% от общего фонда государственного бюджета.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров прогнозирует, что в текущем году местные бюджеты вырастут до 230 миллиардов гривен, как заявил Зубко.