15:35 13.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100191267:test

Поддержка территориальных общин подняласьв 39 раз, - Зубко

На протяжении четырех лет поддержка государством, направленная на территориальные общины поднялась в 39 раз. Так во время селекторного совещания с регионами заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Поддержка территориальных общин подняласьв 39 раз, - Зубко

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

По его словам, данный вопрос материальной помощи инфраструктуре происходит через ГФРР - образование, здравоохранение, дорожная инфраструктура. Помимо этого предоставлены субвенции на социально-экономическое развитие ОТО, развитие медицины в сельской местности, средства на спортивную инфраструктуру и поддержку секторальной политики.

Как добавил Зубко, данные средства планируются продуктивно применяться на развитие социальной инфраструктуры, дорожной, систем жизнеобеспечения. Стране при военной российской агрессии сложно поддерживать все траты на инфраструктуру регионов в количестве 51% от общего фонда государственного бюджета.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров прогнозирует, что в текущем году местные бюджеты вырастут до 230 миллиардов гривен, как заявил Зубко.


Поделиться
Читайте также:
 
НАПК запустило проверку декларации Корчак США дадут Украине 200 млн долларов на укрепление обороны Стало известно, где в Украине наилучший газ Пассажиропотоки через аэропорты Украины выросли на 21,8%
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив