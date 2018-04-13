ЮНЕСКО будет мониторить ситуацию с памятниками культуры в оккупированном Крыму

Об этом заявил министр культуры Украины Евгений Нищук в комментарии "Укрінформу".

По словам министра, на международных форумах исполнительный совет ЮНЕСКО обратил внимание на эту проблему и принял решение о введении новых систем мониторинга, которых не существовало до этого.

Известно, что сначала будет проведена работа с памятниками культуры, которые оккупанты разрушают под предлогом "реставрационных" работ или археологических исследований. К ним относятся Ханский дворец в Бахчисарае, Генуэзская крепость в Судаке, обсерватория Эски-Кермен и другие.

Нищук утверждает, что его ведомство с 2014 года проводит активный мониторинг в заповеднике "Херсонес Таврический", Ханской мечети и других.

В ближайшее время МИД Украины создаст контактную группу для окончательного согласования механизмов прямого мониторинга, чтобы получать информацию о состоянии культурного наследия в Крыму из первоисточников, а не из открытых источников, как это происходит сейчас.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Киева неизвестные вандалы вылили красную краску с мусором на памятник советскому военачальнику, генералу армии Николаю Ватутину. Скульптура находится в Мариинском парке в центральном районе столицы.