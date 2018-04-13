22:13 13.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Еще одному российскому рэперу отказано во вьезде в Украину

Российскому рэперу Моту запретили выступать в Украине на три года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Еще одному российскому рэперу отказано во вьезде в Украину

Запрет на вьезд в страну он изложил довольно подробно. Из-за пересечение российской границе с Крымским полуостров и пребывании на временно оккупированной территории запретить последнему въезд в Украину сроком на три года. 

Сам исполнитель покамест не прокомментировал запрет. Напомним, что сегодня утром его задержали украинские пограничники в аэропорту "Борисполь". 

Ранее российского музыканта Антона Кузнецова, всем известного как  Антоха МС, также не впустили в Украину. При этом сам артист утверждает, что заранее получил разрешение у СБУ на проведение мероприятия, но ему все равно было отказано во въезде.Также артист попросил прощению у своих фанов и надеется на скорый приезд в Украину. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава министерства внутренних дел и Департамента миграции Литвы подписали указы, согласно которым в Литву запрещен въезд 44 гражданам Российской Федерации.


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