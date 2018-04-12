13:18 12.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинский телеканал начал тестовое вещание в ЛНР

Телеканал UA|TV подключился к вещанию в тестовом режиме на оккупированные территории Луганской области.

Украинский телеканал начал тестовое вещание в ЛНР

Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает пресс-служба Министерства информационной политики.

Как отмечается, Так, предприятие Инновационно-информационный центр начало трансляцию  UA|TV с телебашни в Бахмутовке в тестовом режиме в цифровом формате DVB-T2.

Ранее телеканал UA|TV начал вещание в тестовом режиме на Крым и неподконтрольные Украине территории Донбасса.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", украинский канал иновещания  UA|TV, который входит в ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины",  запустил пробную трансляцию в оккупированном полуострове Крым и в других неподконтрольные Украине территориях.


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