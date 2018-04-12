Украинский телеканал начал тестовое вещание в ЛНР

Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает пресс-служба Министерства информационной политики.

Как отмечается, Так, предприятие Инновационно-информационный центр начало трансляцию UA|TV с телебашни в Бахмутовке в тестовом режиме в цифровом формате DVB-T2.

Ранее телеканал UA|TV начал вещание в тестовом режиме на Крым и неподконтрольные Украине территории Донбасса.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", украинский канал иновещания UA|TV, который входит в ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины", запустил пробную трансляцию в оккупированном полуострове Крым и в других неподконтрольные Украине территориях.