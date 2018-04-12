Суд России начал смотреть дело о блокировке Telegram

Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил представитель Роскомнадзора, они подали ходатайство о скорейшем следовании за судебным приговором о блокировке Telegram.

Судья Юлия Смолина сообщает, что на 13 апреля назначено рассмотрение иска Роскомнадзора к Telegram. Судебное заседание Таганского суда Москвы начнется в 10:00 по московскому времени.

Члены команды Telegram отсутствовали на беседе в суде, поскольку сторона защиты мессенджера пребывала в служебной командировке. Ранее юристы Telegram просили перенести заседание, но суд не удовлетворил ходатайство.

Напомним, как ранее собщал "УРА-Информ", мошенники разбогатели после сбоя Telegram почти на 30 тысяч долларов.