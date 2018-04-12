13:25 12.04.2018 | Общество | Новости
100191126:test

Суд России начал смотреть дело о блокировке Telegram

Согласно поданному иску Роскомнадзора к мессенджеру Telegram, Таганский районный суд начал рассмотрение дела .

Суд России начал смотреть дело о блокировке Telegram

Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил представитель Роскомнадзора, они подали ходатайство о скорейшем следовании за судебным приговором о блокировке Telegram.

Судья Юлия Смолина сообщает, что на 13 апреля назначено рассмотрение иска Роскомнадзора к Telegram. Судебное заседание Таганского суда Москвы начнется в 10:00 по московскому времени.

Члены команды Telegram отсутствовали на беседе в суде, поскольку сторона защиты мессенджера пребывала в служебной командировке. Ранее юристы Telegram просили перенести заседание, но суд не удовлетворил ходатайство.

Напомним, как ранее собщал "УРА-Информ", мошенники разбогатели после сбоя Telegram почти на 30 тысяч долларов.


Поделиться
Читайте также:

  • Создатель Telegram Павел Дуров рассказал, почему мессенджер перестал работать. Он считает, что основная причина заключается в отключении электричества в одном из дата-центров.

  • Сегодня ночью состоялась Q & A (вопросы-ответы) сессия с Марком Цукербергом, основателем социальной сети Facebook, на которой он, в частности, ответил на вопрос, который очень беспокоил украинских пользователей о возможном открытии украинского офиса соцсети. Украинский вопрос был первым в повестке дня.

  • Бывший народный депутат Украины Александр Шепелев, которого подозревают в заказном убийстве, хищении средств и в государственной измене, продлили содержание под стражей.
 
Евросоюз должен синхронизировать санкции против России с США, - Порошенко Твиты Трампа о России демонстрируют, как ошибочная информация может привести к глобальному кризису Украинский телеканал начал тестовое вещание в ЛНР В Мариуполе мужчина пострадал от гранаты
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив