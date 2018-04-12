Польша перечислила условия возобновления сотрудничества ИНП

Об этом сообщает Dzieje.pl.

По словам Шарека, Институт национальной памяти Польши может взаимодействовать с Украиной, если проведут эксгумации останков поляков на украинской территории и почтят их памяти, потому что на данный момент недостаточно только произнесенных слов, заявление не соблюдено.

Как заявил Шарек, Украинский институт национальной памяти не в компетенции разрешить это польским специалистам.

Вторым условием для возобновления сотрудничества Шарек заявил общую публикацию в прессе достижений с предшествующих встреч приостановленного Польско-украинского форума историков.

Он добавил, что до сих пор в Польше не получили украинских авторских текстов, хотя Институт может их напечатать, и он ждет от Украины реальных предложений.

По словам главы ИНП, изучение исторических польско-украинских отношений всегда было очень важным, а вопрос Волынской трагедии остается наиболее спорным.

Как он заявил, получилось, что когда дело касается поиска и почтения памяти польских жертв сотрудничество полностью игнорируется украинской стороной.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на украинских контрольно-пропускных пунктах, граничащих с Польшей, образовались очереди из транспортных средств, выезжающих из Украины.