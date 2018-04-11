ГСЧС проверила более тысячи объектов на пожарную безопасность

Об этом сообщает глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин на заседании правительства.

По его словам, в общей сложности специалисты проверят более 30 тысяч помещений. По результатам уже проведенных 1319 проверок судебному разбирательству подлежит 36 исков о закрытии объектов. В общем обнаружено более 15 тысяч нарушений, из них более пяти тысяч не устранялись на протяжении долгого времени.

Как заверяет Чечеткин, хуже всех отличились по выполнению предписаний в Донецкой, Сумской и Тернопольской областях. В результате на директоров объектов наложено 1200 административных взысканий в связи с несоблюдением требований пожарной безопасности. На рассмотрение суда поданы иски на закрытие 37 объектов, а именно 16 торговых центров, 18 школ и детских садов, три больницы.

В столице из запланированных 357 проверок, сейчас исследуют девять ТРЦ, из которых в "Магеллане" и "Дримтауне" уже зафиксированы нарушения, которые предоставляют опасность для населения.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", вблизи АЗС в Одессе вспыхнули складские помещения.