12:34 11.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ГСЧС проверила более тысячи объектов на пожарную безопасность

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям запустила проверки помещений массового скопления граждан, среди них торговые центры, лечебные и образовательные учреждения. По состоянию на сегодня, 11 апреля, проверено 1319 объектов.

ГСЧС проверила более тысячи объектов на пожарную безопасность

Об этом сообщает глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин на заседании правительства.

По его словам, в общей сложности специалисты проверят более 30 тысяч помещений. По результатам уже проведенных 1319 проверок судебному разбирательству подлежит 36 исков о закрытии объектов. В общем обнаружено более 15 тысяч нарушений, из них более пяти тысяч не устранялись на протяжении долгого времени.

Как заверяет Чечеткин, хуже всех отличились по выполнению предписаний в Донецкой, Сумской и Тернопольской областях. В результате на директоров объектов наложено 1200 административных взысканий в связи с несоблюдением требований пожарной безопасности. На рассмотрение суда поданы иски на закрытие 37 объектов, а именно 16 торговых центров, 18 школ и детских садов, три больницы.

В столице из запланированных 357 проверок, сейчас исследуют девять ТРЦ, из которых в "Магеллане" и "Дримтауне" уже зафиксированы нарушения, которые предоставляют опасность для населения.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", вблизи АЗС в Одессе вспыхнули складские помещения.


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