Еврокомиссия проведет обыски в ряде медиакомпаний

Отмечается, что проверки состоялись в нескольких странах ЕС и затронули компании, связанные с трансляцией спортивных состязаний.

Как утверждают инспекторы, некоторые медиакомпании могут нарушить законодательство ЕС, которое запрещает создание картелей и применение ограничительных деловых практик.

Однако в ведомстве отметили, что компании виновны в нарушении законодательства, подчеркивают в Еврокомиссии.

Fox Network Group, дочерняя компания 21st Century Fox, выразила готовность сотрудничать с инспекторами. По информации газеты The Daily Telegraph, в ходе обысков из лондонского офиса FNG могли изъять часть документов.

Добавим, что трансляции спортивных состязаний являются прибыльным бизнесом. Стоимость прав на эксклюзивный показ мероприятия высшего уровня может достигать нескольких миллиардов евро.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Европейская комиссия начала разработку нового законопроекта, который позволит ужесточить и усилить меры безопасности для автомобилистов.