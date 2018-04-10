Жители Мариуполя сообщают о канонаде и сильных взрывах

Как сообщает во вторник вечером, 10 апреля, "Сайт города Мариуполя", ссылаясь на очевидце, сейчас слышна громкая канонада. Встревоженные мариупольцы в социальных сетях пишут, что это напоминает им 2014 год. Что-то можно бахает с Востока, очень громко.

Вместе с тем украинские компетентные органы пока ситуацию комментирую, поскольку информацией не располагают.

При этом в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на шесть часов вечера вторника сообщалось о 22 обстрелах украинских опорных пунктов на Донбассе с начала суток, в результате чего ранение получил один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

В частности, на Донецком направлении из запрещенных минскими соглашениями 120мм минометов боевики обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Бердянское. Также минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и вооружение БМП противник применил в районе Песков, гранатометы различных систем - вблизи Лебединского, Водяного и Шахты "Бутовка", противотанковый ракетный комплекс - неподалеку Широкино, а крупнокалиберные пулеметы - по военнослужащим ВСУ у Гнутово, Новотроицкого и Опытного.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, российские оккупационные войска во вторник, 9 апреля, 35 раз нарушили режим тишины. При этом боевики применяли вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В результате боевых действий ранения получили трое украинских военнослужащих.