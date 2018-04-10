15:25 10.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во что предпочитают играть пользователи?

Игры – такая же неотъемлемая часть компьютерной индустрии, как офисные программы. Скажем больше, именно игры зачастую становятся тем фактором, который привлекает к цифровым технологиям самую широкую аудиторию. Однако сказать, какие игры нравятся пользователям больше всего, достаточно проблематично.

Во что предпочитают играть пользователи?

По формату оборудования игры можно разделить на десктопные или клиентские, браузерные или онлайн, мобильные и платформенные. Наибольшим спросом пользуются игры, разработанные для мобильных устройств, планшетных компьютеров или смартфонов. Лишь немногим им уступают скачиваемые программы для персональных компьютеров и ноутбуков.

По формату доступа игры могут быть полностью бесплатными, условно-бесплатными, платными. Первые окупаются за счет показа рекламы, причем в процессе могут рекламировать другие игры. Условно-бесплатные – это игры, которые не требуют оплаты на начальном этапе, но подразумевают покупки в процессе игры. Часто эти покупки остаются добровольными, но навязываются. Платные игры – это те программы, за копию которых нужно заплатить некую сумму, один раз или каждый месяц. Еще один формат доступа – это азартные игрыhttp://slotii.my-slotik.com/cat_avtomat/igrovye-avtomaty-na-realnye-dengi/. В них тратят столько, сколько позволяет игровой бюджет.

Самый большой спрос наблюдается на многопользовательские игры – по кабельному LAN соединению, то есть без выхода в Сеть, или же через интернет, то есть на серверах.

Если говорить о жанрах, то определенного лидера назвать сложно. К примеру, в 2017-2018 годах в лидеры выбился новый жанр – "королевская битва". В этих играх вы управляете своим персонажем, которого выбрасывают на замкнутую локацию вместе с другими игроками. Цель – остаться последним выжившим в то время, как границы локации будут сужаться, подгоняя вас к действию.

Традиционным спросом пользуются казуальные игры, аркады, головоломки. С появлением мощных графических карт и скоростных соединений по сети своей многомиллионной аудиторией обзавелись симуляторы, шутеры, стратегии.

В заключение отметим, что игровая индустрия – один из немногих сегментов, который активно используется последние разработки и новые технологии. Отчетливый пример – это игры с технологиями VR, виртуальной или дополненной реальности. Еще несколько лет назад их считали чем-то фантастическим, а сегодня с очками виртуальной реальности уже играют миллионы людей по всему миру.     

Источник: slotii.my-slotik.com


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