Во что предпочитают играть пользователи?

По формату оборудования игры можно разделить на десктопные или клиентские, браузерные или онлайн, мобильные и платформенные. Наибольшим спросом пользуются игры, разработанные для мобильных устройств, планшетных компьютеров или смартфонов. Лишь немногим им уступают скачиваемые программы для персональных компьютеров и ноутбуков.

По формату доступа игры могут быть полностью бесплатными, условно-бесплатными, платными. Первые окупаются за счет показа рекламы, причем в процессе могут рекламировать другие игры. Условно-бесплатные – это игры, которые не требуют оплаты на начальном этапе, но подразумевают покупки в процессе игры. Часто эти покупки остаются добровольными, но навязываются. Платные игры – это те программы, за копию которых нужно заплатить некую сумму, один раз или каждый месяц. Еще один формат доступа – это азартные игрыhttp://slotii.my-slotik.com/cat_avtomat/igrovye-avtomaty-na-realnye-dengi/. В них тратят столько, сколько позволяет игровой бюджет.

Самый большой спрос наблюдается на многопользовательские игры – по кабельному LAN соединению, то есть без выхода в Сеть, или же через интернет, то есть на серверах.

Если говорить о жанрах, то определенного лидера назвать сложно. К примеру, в 2017-2018 годах в лидеры выбился новый жанр – "королевская битва". В этих играх вы управляете своим персонажем, которого выбрасывают на замкнутую локацию вместе с другими игроками. Цель – остаться последним выжившим в то время, как границы локации будут сужаться, подгоняя вас к действию.

Традиционным спросом пользуются казуальные игры, аркады, головоломки. С появлением мощных графических карт и скоростных соединений по сети своей многомиллионной аудиторией обзавелись симуляторы, шутеры, стратегии.

В заключение отметим, что игровая индустрия – один из немногих сегментов, который активно используется последние разработки и новые технологии. Отчетливый пример – это игры с технологиями VR, виртуальной или дополненной реальности. Еще несколько лет назад их считали чем-то фантастическим, а сегодня с очками виртуальной реальности уже играют миллионы людей по всему миру.

Источник: slotii.my-slotik.com