В польском общественном транспорте ввели украинский язык

Об этом сообщает Prostir.pl.

Городское предприятие транспорта "Wrocław" приняло решение о поддержке украинских граждан, которые живут, работают и учатся в столице Нижней Силезии, и которых насчитывают около десяти процентов.

В данный момент в указанном городе установлено 154 новых стационарных билетных терминалов.

В частности, указано, что в общественном транспорте около 3000 компостеров с функцией приобретение проездного билета в трамваях и автобусах. Ранее у них было три языковые версии: польский, английский и немецкий, а теперь к ним компания Mennica Polska, которая отвечает за продажу билетов во Вроцлаве, так же добавила и украинский язык.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Польша направит дополнительное число своих представителей для участия в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.