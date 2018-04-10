14:15 10.04.2018 | Общество | Новости
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В польском общественном транспорте ввели украинский язык

В польском городе Вроцлав в терминалах для покупки проездных билетов и компостерах общественного транспорта создали автоматическое обслуживание украинским языком.

В польском общественном транспорте ввели украинский язык

Об этом сообщает Prostir.pl.

Городское предприятие транспорта "Wrocław" приняло решение о поддержке украинских граждан, которые живут, работают и учатся в столице Нижней Силезии, и которых насчитывают около десяти процентов.

В данный момент в указанном городе установлено 154 новых стационарных билетных терминалов.

В частности, указано, что в общественном транспорте около 3000 компостеров с функцией приобретение проездного билета в трамваях и автобусах. Ранее у них было три языковые версии: польский, английский и немецкий, а теперь к ним компания Mennica Polska, которая отвечает за продажу билетов во Вроцлаве, так же добавила и украинский язык. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ"Польша направит дополнительное число своих представителей для участия в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.


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