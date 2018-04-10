Следователи изъяли пистолет в доме Савченко

Об этом сообщает СМИ мать Надежды Савченко Мария Савченко.

Мария Савченко заявила, что сегодня утром, 10 апреля, в 7:00 в жилище, где пребывает семья Надежды Савченко, сестра и мать, появилось пятеро следователей Службы безопасности Украины с двумя понятыми. Они на проятяжении двух часов обыскивали квартиру задержанного депутата.

Матери Савченко не сообщили о цели визита и какие предметы надеются найти. Мария Савченко допускает, что специалисты СБУ искали оружие.

Она добавила, что в итоге следователи изъяли винчестер с компьютера сестры Веры Савченко, наградной пистолет Надежды Савченко, который ей подарил Андрей Парубий, и патроны к нему.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", народный депутат Надежда Савченко, которая находится под арестом, прошла первый этап проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа.