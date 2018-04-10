Дочь Скрипаля еще не до конца здорова

Об этом сообщает Inews.

Доктора подчеркнули, что отец Юлии Сергей Скрипаль не так быстро идет на поправку, его жизненные ресурсы длительнее будут восстанавливаться, чем его дочери, но врачи надеются, что экс-разведчик также сможет в дальнейшем покинуть больничное учреждение.

Как сообщают врачи, их обязанность в лечении семьи заключалась в том, чтобы обеспечить стабильность состояния, выровнять дыхание и циркулирование крови.

Они добавили, что также применяли особенные способы обеззараживания для ликвидации любых остаточных химикатов в организмах. Оба больных отреагировали исключительно на оказанное лечение.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", дочь бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля - Юлию Скрипаль отправили лечиться на дом.