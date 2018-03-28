11:15 28.03.2018 | Общество | Новости
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Киреев получил адвокатскую лицензию в Москве

Бывший судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев, который стал известным после осуждения Юлии Тимошенко, получил адвокатскую лицензию в столице России.

Киреев получил адвокатскую лицензию в Москве

В среду, 29 марта, на сайте Адвокатской палаты Москвы появился профайл адвоката. В Украине он был уволен президентом Петром Порошенко в 2016 году за то, что "при рассмотрении уголовного дела по обвинению бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко безосновательно изменил меру пресечения с подписки о не выезде на содержание под стражей, чем допустил произвольное и незаконное лишение его свободы".

Как известно, 7 июля 2014 года судья Родион Киреев был объявлен в розыск. По данным МВД, он исчез из поля зрения правоохранителей 2 июля.

Через год, 5 февраля 2015 года, большинство депутатов Верховной Рады поддержали арест Киреева.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в этом же году Киреев был объявлен в розыск. Генеральная прокуратура Украины передала в Верховный суд документы с инициативой его задержания и ареста.


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