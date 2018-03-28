Гройсман поручил проверить все ТРЦ и детсадов в Украине

Как пояснил в среду, 28 марта, открывая заседание Кабинета министров, премьер-министр, Министерству внутренних дел и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям правительство дает поручение совместно с другими органами власти, местными органами провести масштабную проверку после трагического пожара, который произошел в российском Кемерово.

При этом Гройсман отметил, что через месяц руководство ГосЧС должно отчитаться о результатах проверок по всей стране. Украина нуждается в жесткой системе контроля, чтобы не допустить трагедий в местах массового скопления людей, - подчеркнул глава правительства.

Напомним, в результате пожара в Кемерово общее число погибших составило 64 человека, более 40 из которых - дети.

Как сообщал УРА-Информ, пожар произошел в торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта, огонь охватил несколько этажей здания, а также кровлю, в результате чего часть крыши и перекрытий обвалилась.