В Украине во вторник - дожди, на дорогах гололедица

В южных, восточных и большинстве центральных областей страны ожидается дождь, ночью с мокрым снегом. На остальной территории ночью без осадков, днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Ночью, утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 2-7 градусов тепла.

В Киеве сегодня на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. На дорогах ночью и утром местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 1-3 градусов мороза. Днем потеплеет до 4-6 градусов.

На западе Украины ночью без осадков, днем возможен небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах ночью и утром местами гололедица. Ночная температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 4 градусов мороза. Днем столбики термометров поднимется до отметки в 3-9 градусов.

На севере страны во вторник ночью без осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах ночью и утром местами гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 градусов тепла до 5 градусов мороза. Днем потеплеет до 2-7 градусов.

В центре Украины ночью дождь с мокрым снегом, днем дождь, на дорогах ночью и утром местами гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Дневная температура воздуха составит 2-8 градусов со знаком плюс.

На востоке страны этой ночью снег, днем дождь, на дорогах ночью и утром местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 3-8 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров поднимутся до 2-7 градусов выше нуля.

На юге Украины дождь. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тела. Днем потеплеет до 6-12 градусов.

В Крыму сегодня небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 10-15 градусов.

Народный прогноз: 27 марта отмечается день памяти святого Феогноста, митрополита Московского. От наших предков к нам дошло такое наблюдение: тот, кому посчастливится услышать гром в этот день, может быть уверенными в том, что лето будет плодородным. Если весной в реках воды не прибавится, лето обещает быть жарким и сухим.