18:55 27.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стали известны убытки Украины после возведения Керченского моста - Омелян

Потери страны от строительства и соответственного введения в использование обществом Керченской переправы насчитывают десятки миллионов гривен.

Стали известны убытки Украины после возведения Керченского моста - Омелян

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время брифинга.

Как заявляет Омелян, по предварительным подсчетам убытки в размере десяток миллионов гривен несутся.

Тем не менее, с политического взгляда на ситуацию, министр считает, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань.

Омелян добавил, что согласований со стороны России по строительству переправы и ввода ее в пользование не поступало.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", во время пресс-конференции министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что подписание соглашения о совместном авиапространстве с Европейским Союзом зависит от завершения процесса выхода Великобритании из ЕС.


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