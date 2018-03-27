14:15 27.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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О течении дела Волошина рассказали в Николаевской Нацполиции

В Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области рассказали о рассмотрении главных версий следствия, проведения множества комплексных экспертиз, первые результаты допроса определенных лиц и ходе расследования дела Владислава Волошина.

О течении дела Волошина рассказали в Николаевской Нацполиции

Об этом сообщает пресс-служба НП Николаевской области. Как указано в сообщении, на данный момент все версии пребывают в состоянии проверки. Каждый из вариантов пока окончательно не подтверждается, но и не опровергнут.

Сотрудники полиции добавили, что следствие продолжается в полном объеме, во время которого будут установлены все обстоятельства и причины трагедии.

Генерал полиции третьего ранга Юрий Мороз заявил, что дело Владислава Волошина находится под его личном контролем. Абсолютно все полученные факты и доказательства внимательно и дотошно исследуются.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", чиновники Николаевской государственной администрации заставляли исполняющего обязанности генерального директора предприятия "Николаевский международный аэропорт" Владислава Волошина подписать акты выполненных работ на ремонт аэропорта, который начался в 2017 году.


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