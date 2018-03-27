14:30 27.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Россия украла 503 украинские телерадиочастоты в Крыму

Российская Федерация отобрала 503 украинские телерадиочастоты в оккупированном Крыму и Севастополе. Об этом сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на пресс-конференции. 

Россия украла 503 украинские телерадиочастоты в Крыму

Как заявил Костинский, Российская Федерация можна сказать украла и присвоила 503 радиочастоты, которые использовали украинские каналы и радиостанции, основываясь на соответствующие законы и лицензии.

В частности, возможность аналогового вещания потеряла 31 телерадиокомпания Украины (292 частоты), право на цифровое вещание - 28 телерадиокомпаний (72 частоты), а на эфирное телерадиовещание - 39 телерадиокомпаний (139 частот).

Частотами радиовещания пользуются 20 лицензиатов Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для осуществления телевещания - 22 лицензиата. Как добавил Костинский, это не отдельные радиостанции и телеканалы, это медиахолдинги и отдельные компании.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Хайко Мааса заявил, что с  аннексией Крыма и российской агрессией против Украины мириться нельзя.


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