Украина предоставит Польше документы о "польской операции" НКВД

В понедельник, 26 марта, в столице Польши Варшаве произойдет заключение договоров по этому делу. В нем примет участие президент Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек и директор Государственного архива Одесской, Винницкой и Хмельницкой областей.

Как известно, во время так называемой польской операции НКВД в 1937-1938 годах на территории Советского Союза были убиты как минимум 111 тысяч поляков.

Президент ИНП Польши Ярослав Шарек заявил, что одержанная документация напомнит о забытых жертвах данного злодеяния.

Также Шарек добавил, что теперь можно будет узнать тысячи фамилий уничтоженных поляков, а также протоколы их допросов, обвинительные акты и смертные приговоры.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий заявил, что Украина занимается героизацией людей, которых поляки считают преступниками.