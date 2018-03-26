16:15 26.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина предоставит Польше документы о "польской операции" НКВД

Институт национальной памяти Польши одержит тысячи документов из архивов Украины на тему так называемой польской операции Народного комиссариата внутренних дел СССР. Об этом сообщает "Польское радио".

Украина предоставит Польше документы о

В понедельник, 26 марта, в столице Польши Варшаве произойдет заключение договоров по этому делу. В нем примет участие президент Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек и директор Государственного архива Одесской, Винницкой и Хмельницкой областей.

Как известно, во время так называемой польской операции НКВД в 1937-1938 годах на территории Советского Союза были убиты как минимум 111 тысяч поляков.

Президент ИНП Польши Ярослав Шарек заявил, что одержанная документация напомнит о забытых жертвах данного злодеяния.

Также Шарек добавил, что теперь можно будет узнать тысячи фамилий уничтоженных поляков, а также протоколы их допросов, обвинительные акты и смертные приговоры.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий заявил, что Украина занимается героизацией людей, которых поляки считают преступниками.


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