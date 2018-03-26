Танки Оплот поступят на вооружение украинской армии
Генеральный директор концерна Павел Букин поведал, что соглашение на поставку партия танков Оплот-Т успешно выдержала испытания в присутствии заказчиков и в ближайшее время будет направлена в Таиланд.Таким образом, вскоре следующие танки Оплот поступят на вооружение украинской армии.
Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
По информации ведомства, бронетранспортным машинам понадобится некоторые обновления с учетом опыта применения военной техники в зоне АТО. Речь идет о передовом цифровом оснащении танков – прицельном комплексе и системе управлении огнем.
Как утверждает Букин, контракт выполнялся несмотря на нечестную конкуренцию и военную агрессию России.
"Мы благодарны нашим стратегическим партнерам из Таиланда за мудрое понимание проблем, с которыми столкнулась Украина, и за веру, что Украина способна преодолеть искусственные преграды, возведенные на пути наших отношений", – подчеркнул Букин.
При этом директор концерна заверил, что такая реализация тайского контракта позволила Украине получить валюту и загрузить производственные мощности предприятий.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", завод им. Малышева и Харьковское КБ имени Морозова готовят очередную партию основных боевых танков Т-84 для передачи в Вооруженные силы Украины.
Во время встречи в Загребе министра обороны Украины Степана Полтарака и министра обороны Хорватии Дамира Крстичевича была достигнута договоренность о полной поддержке евроатлантических процессов интеграции Украины и в сфере реформирования ВСУ.