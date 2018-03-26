16:13 26.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Танки Оплот поступят на вооружение украинской армии

Генеральный директор концерна Павел Букин поведал, что соглашение на поставку партия танков Оплот-Т успешно выдержала испытания в присутствии заказчиков и в ближайшее время будет направлена в Таиланд.Таким образом, вскоре следующие танки Оплот поступят на вооружение украинской армии.

Танки Оплот поступят на вооружение украинской армии

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

По информации ведомства, бронетранспортным машинам понадобится некоторые обновления с учетом опыта применения военной техники в зоне АТО. Речь идет о передовом цифровом оснащении танков – прицельном комплексе и системе управлении огнем.

Как утверждает Букин, контракт выполнялся несмотря на нечестную конкуренцию и военную агрессию России.

"Мы благодарны нашим стратегическим партнерам из Таиланда за мудрое понимание проблем, с которыми столкнулась Украина, и за веру, что Украина способна преодолеть искусственные преграды, возведенные на пути наших отношений", – подчеркнул Букин.

При этом директор концерна заверил, что такая реализация тайского контракта позволила Украине получить валюту и загрузить производственные мощности предприятий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", завод им. Малышева и Харьковское КБ имени Морозова готовят очередную партию основных боевых танков Т-84 для передачи в Вооруженные силы Украины. 


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