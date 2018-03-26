Солдату стало плохо во время речи Порошенко

Во время речи главы государства в двух шагах позади от него стоял солдат, который держал флаг. Внезапно мужчина пошатнулся и прислонился к забору, как видимо из-за плохого самочувствия.

Однако остальные военные почетного караула оперативно отреагировали, схватив его под руки. Они увели солдата с места происшествия. Знаменосца заменил другой человек из Национальной гвардии, взяв у него флаг.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко рассказал, что из-за агрессии Российской Федерации Украина потеряла 25 процентов промышленности, а активы украинских банков снизились почти на 5 млрд долларов.