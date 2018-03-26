13:55 26.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Солдату стало плохо во время речи Порошенко

Во время выступления с речью президента Украины Петра Порошенко на торжественном мероприятии, приуроченному к четвёртой годовщине Национальной гвардии Украины случился инцидент. Одному солдату почетного караула стало плохо. Об этом свидетельствует видеоролик, выложенный в видеохостинг YouTube.

Солдату стало плохо во время речи Порошенко

Во время речи главы государства в двух шагах позади от него стоял солдат, который держал флаг. Внезапно мужчина пошатнулся и прислонился к забору, как видимо из-за плохого самочувствия.

Однако остальные военные почетного караула оперативно отреагировали, схватив его под руки. Они увели солдата с места происшествия. Знаменосца заменил другой человек из Национальной гвардии, взяв у него флаг.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко рассказал, что из-за агрессии Российской Федерации Украина потеряла 25 процентов промышленности, а активы украинских банков снизились почти на 5 млрд долларов.


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