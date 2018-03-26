10:45 26.03.2018 | Общество | Новости
100189571:nastya

С Восточной Гуты убежали более 110 тысяч мирных жителей

Всего за неделю из Восточной Гуты через гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин убежали 1092 мирных жителя. Их общее число превысило 110 тысяч человек.

С Восточной Гуты убежали более 110 тысяч мирных жителей

Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон.

Отмечается, что с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты был организован выезд мирных жителей из территории, общее количество людей составляет 113 715 человек.

Мирные жители возвращаются в освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты Сакба и Кафер-Батна. Им оказывают гуманитарную и медицинскую помощь.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Сирии в результате атаки авиации правительства Башара Асада по городу Арбин погибло 37 человек. Сообщается, что миротворческая гуманитарная миссия "Белые каски" не могут проводить операцию по эвакуации 400 тыс населения города из-за постоянных бомбардировок вражеской авиации.


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве неизвестные напали на охранника консульства Польши - ФОТО В Украине за последние дни сожгли рекордное количество угля Трамп подписал закон о бюджете США Курс Bitcoin торгует на уровне 8,5 тыс. долларов за монету
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив