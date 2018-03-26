С Восточной Гуты убежали более 110 тысяч мирных жителей

Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон.

Отмечается, что с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты был организован выезд мирных жителей из территории, общее количество людей составляет 113 715 человек.

Мирные жители возвращаются в освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты Сакба и Кафер-Батна. Им оказывают гуманитарную и медицинскую помощь.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Сирии в результате атаки авиации правительства Башара Асада по городу Арбин погибло 37 человек. Сообщается, что миротворческая гуманитарная миссия "Белые каски" не могут проводить операцию по эвакуации 400 тыс населения города из-за постоянных бомбардировок вражеской авиации.