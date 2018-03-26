Как выбрать пистолет, на который не нужно разрешение?

В Украине на сегодняшний день не нуждаются в регистрации и каких-то разрешениях пневматические пистолеты. Давайте рассмотрим варианты – каких типов бывает такие "стволы".

Пружинно-поршневые

Эта система пневматических пистолетов (то есть, стреляющих от воздействия сжатого воздуха), принцип работы которой заключается в определенных движениях пружины и поршня, которые заставляют пулю (обычно это миниатюрный металлический шарик) вылетать из гладкого ствола.

Минусом оружия такого типа является необходимость передергивать затвор после каждого выстрела вручную. Кроме этого, дальность полета шарика не так велика, а значит и точность не на высоте.

Ломаный ствол

Наверняка многие знают, как заряжать пневматические винтовки советского образца – переламывается ствол, а затем в одинокое отверстие вставляется свинцовая пулька. Затем ствол возвращается в начальное положение, и производится выстрел. По такому же типу работают и некоторые пистолеты. Неудобство в том, что приходится заряжать их после каждого выстрела, а сама конструкция ствола делает пистолет громоздким и тяжелым.

Баллонные

Газобаллонные пневматические пистолеты на сегодняшний день, пожалуй, наиболее соответствуют критерию «цена-качество». Тем более, отыскать пневматический пистолет по ценам ниже рыночных не проблема – достаточно перейти на сервис сравнения цен, чтобы сэкономить внушительную сумму.

Принцип работы газобаллонной пневматики прост – энергию заряду придает сменная емкость с углекислотой, а металлические шарики в качестве зарядов можно заряжать в магазин, не перезаряжаясь после каждого выстрела.