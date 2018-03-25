В Пакистане судят преступников, которые "средневековыми" методами умерщвляли христиан

В течении 2014-2017 годов по делу о сожжении супругов прошли проверки более 120 человек. Преступники решили совершить самосуд над "неверными" христианами, которые, по их мнению, осквернили своей верой Коран.

Сейчас уже были казнены 5 человек, еще 10 попали за решетку на долгие сроки, причастность к убийству супругов остальных 90 человек доказать не удалось - все они вышли на свободу спустя год.

Напомним, что в 2014 году в местности Кот-Радха-Кишан 26-летний Шехзад по прозвищу Масих и его жена 24-летняя Шама были сожжены заживо в промышленной печи толпой людей. За последние годы в страну усилились тенденции к гонениям и дискриминации христиан, которым часто устраивают "суды Линча".

Власти всячески пытаются пресекать подобное зверство, однако инциденты повторяются изо дня в день.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Пакистане прогремел взрыв, погибли девяти человек.