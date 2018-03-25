12:30 25.03.2018 | Общество | Новости
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В Пакистане судят преступников, которые "средневековыми" методами умерщвляли христиан

В столице Пакистана на скамью подсудимых попала группа из 20 человек, которых подозревают в организации аутодафе местных христиан. Об этом передает "Радио Свобода".

В Пакистане судят преступников, которые

В течении 2014-2017 годов по делу о сожжении супругов прошли проверки более 120 человек. Преступники решили совершить самосуд над "неверными" христианами, которые, по их мнению, осквернили своей верой Коран.

Сейчас уже были казнены 5 человек, еще 10 попали за решетку на долгие сроки, причастность к убийству супругов остальных 90 человек доказать не удалось - все они вышли на свободу спустя год. 

Напомним, что в 2014 году в местности Кот-Радха-Кишан 26-летний Шехзад по прозвищу Масих и его жена 24-летняя Шама были сожжены заживо в промышленной печи толпой людей. За последние годы в страну усилились тенденции к гонениям и дискриминации христиан, которым часто устраивают "суды Линча". 

Власти всячески пытаются пресекать подобное зверство, однако инциденты повторяются изо дня в день.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в  Пакистане прогремел взрыв, погибли девяти человек.


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