14:57 25.03.2018 | Общество | Новости
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Сегодня В Белоруссии отмечают день независимости

Сегодня, 25 марта соседняя Белоруссия отмечает - День Воли. Об этом передает официальный сайт правительства страны.

Сегодня В Белоруссии отмечают день независимости

Именно в этот день, 100 лет назад Совет Белорусской Народной Республики приняла Третью уставную грамоту, которая провозглашала независимость белорусских земель от Российской империи.

В этот день на улицы выходят сотни граждан, чтобы выразить свою солидарность с деятелями истории, которые решились противостоять большевикам и российской царской армии. Зачастую такие акции перерастают в столкновения с правоохранительными органами и задержания активистов. 

Протесты перерастают в митинги с требованиями и претензиями в режиму Александра Лукашенко. Нередко, что отдельные гражданские деятели выходят на улицы с антиправительственными лозунгами, за что потом получают тюремные сроки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно по всей Америке прокатилась волна демонстраций под названием - March For Our Lives. 


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